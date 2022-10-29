Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательное видео из салона свадебных платьев и покрасовалась перед камерой в одном из них.

В коротком видео звучит песня TAYANNA "Фантастична жінка", а сама она крутится у зеркал в роскошных подвенечных платьях. Судя по ролику, артистка примеряла как минимум три наряда, да еще и с фатой, под которой распущенные красиво уложенные волосы, а на ее лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации TAYANNA написала: "Для меня этот проект возможность приобщится к прекрасному в жизни женщины. Свадьба, союз двух влюбленных, начало нового пути пары, для меня это что-то очень сокровенное. Хочется, чтобы каждая женщина почувствовала себя любимой. Почувствовала, что муж ради нее способен на все. Так женщина будет цвести, дарить любовь и излучать свет вокруг себя. А когда у каждой семьи будет любовь и счастье, то это обязательно будет и в нашей стране. Очень хочется видеть наших женщин счастливыми и фантастическими во всех проявлениях".

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