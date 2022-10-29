Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала незвичайні кадри та анонсувала концерти в Америці.

Як видно, на нових фотографіях Олександра з'явилася у незвичайній локації з лавкою та квітучим рожевим деревом. Перед камерою вона з'явилася у легкій світлій сукні та чорній шкіряній куртці, а доповнюють образ масивні чорні черевики. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до публікації Олександра написала: "Вже зовсім скоро повертаюся до країни мрій. А поки що гортаю американський фотоархів. Планую обійматися з вами, співати і планувати майбутнє, яке на нас чекає у мирній Україні", і додала графік концертів в Америці.

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото артистки: "Там так тепло", "Ти дуже казкова", "Чарівна", "А що сталося з концертом у Філадельфії?", "Ви класно вписуєтесь у пейзаж", "Квітка", "Ви – найкращі", "Красуня".

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