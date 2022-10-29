Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычные кадры и анонсировала концерты в Америке.

Как видно, на новых фотографиях Александра появилась в необычной локации со скамейкой и цветущим розовым деревом. Перед камерой она появилась в легком светлом платье и черной кожаной куртке, а дополняют образ массивные черные ботинки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к публикации Александра написала: "Уже совсем скоро возвращаюсь в страну грез. А пока листаю американский фотоархив. Планирую обниматься с вами, петь и планировать будущее, которое нас ждет в мирной Украине", и добавила график концертов в Америке.

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки: "Там так тепло", "Ты очень сказочная", "Волшебная", "А что произошло с концертом в Филадельфии?", "Вы классно вписываетесь в пейзаж", "Цветок", "Вы – лучшие", "Красотка".

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