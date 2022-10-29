Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала дивне фото, мабуть, зірка вже підготувалася до Хеллоуїна.

Як видно, на новій фотографії Слава знята в цікавій локації Хеллоуїна з відповідним декором цього свята. Перед камерою артистка з'явилася у чорній футболці, а до неї прифотошоплений ніж, що стирчить у голові та губи на руці. Однак у контексті святкової хеллоуїнської атмосфери виглядає співачка дуже гармонійно.

У підписі до публікації Камінська написала: "Якось так… Мій стан птнх! СЛАВА Україні 🇺🇦 #божевільна з #24лютого". Шанувальники тут же почали коментувати публікацію співачки: "Треба писати, що красиво?", "Красиво", "Божевільна!", "Повернути б часи торта, гарний був час", "Дякую за вашу творчість", "Люблю тебе. стані", "Тобі дуже йде, шикарний погляд закатованої кішки", "Яка красива. Що я можу сказати, відьма і не неагел, але справжня, як завжди", "Якщо це підводка до нової пісні, то якась куйня. Слава в Європі страждає більше українців. Сюр".

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