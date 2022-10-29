Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила странное фото, видимо, звезда уже подготовилась к Хэллоуину.

Как видно, на новой фотографии Слава запечатлена в интересной хэллоуинской локации с соответственным декором этого праздника. Перед камерой артистка появилась в черной футболке, а к ней прифотошоплен нож, который торчит в голове и губы на руке. Однако, в контексте праздничной хэллоуинской атмосферы выглядит певица очень гармонично.

В подписи к публикации Каминская написала: "Как-то так… Мое состояние птнх! СЛАВА Україні 🇺🇦 #сумасшедшая с #24февраля". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию певицы: "Надо писать, что красиво?", "Красиво", "Безумная!", "Вернуть бы времена торта, хорошее было время", "Спасибо за ваше творчество", "Люблю тебя. В любом состоянии", "Тебе очень идет, шикарный взгляд замученной кошки", "Какая красивая. Что я могу сказать, ведьма и не неагел, но настоящая, как всегда", "Если это подводка к новой песне, то какая-нибудь куйня. Слава в Европе страдает больше жителей Украины. Сюр".

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