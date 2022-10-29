На своїй сторінці в Instagram Люба вирішила поділитися подробицями, в яких умовах створювалася композиція.

"Париж, близько п’ятої ранку… Ми провели з Максом понад 20 годин на студії: співали, пізнавали один одного, їли McDonald’s і запивали колою. Жартували та ділилися думками, які накопичили за останні місяці. Останнім часом близькі люди - це велика рідкість. Коли все просто, усе на відстані болю та усмішки", — пригадує ETOLUBOV.

Партнерка Макса Барських також розповіла, як тривога наздогнала їх навіть у Франції.



"Після запису пісні, коли знайшли звучання наших монологів, ми вийшли прогулятись сонним містом. Здавалось на мить, що страшний сон позаду. Але, на жаль, ні, у мене в телефоні спрацювало оповіщення повітряної тривоги. Її звуки щоразу нагадують про війну, де б ми не були. Коли-небудь вона стихне!", — наголосила співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали дует Барських та Фоменко:

"Стильно, мінімалістично, гарно та з душею 🤎";

"Ця пісня надзвичайна! 😍🙌";

"Красиві люди, що зовні, що зсередини...";

"Дякую вам за вашу творчість! І за ваші добрі справи✨ Це дає надію і відволікає від негативних думок".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.