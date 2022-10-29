На своей странице в Instagram Люба решила поделиться подробностями, в каких условиях создавалась композиция.

"Париж, около пяти утра… Мы провели с Максом более 20 часов в студии: пели, узнавали друг друга, ели McDonald's и запивали колой. Шутили и делились мыслями, которые накопили за последние месяцы. В последнее время близкие люди - это большая редкость. Когда все просто, все на расстоянии боли и улыбки», — вспоминает ETOLUBOV.

Партнерша Макса Барских также рассказала, как тревога догнала их даже во Франции.



"После записи песни, когда нашли звучание наших монологов, мы вышли прогуляться по сонному городу. Казалось, что страшный сон позади. Но, к сожалению, нет, у меня в телефоне сработало оповещение воздушной тревоги. Ее звуки каждый раз напоминают о войне, где бы мы ни были. Когда-нибудь она стихнет!", — подчеркнула певица.

Поклонники в комментариях поддержали дуэт Барских и Фоменко:

"Стильно, минималистично, красиво и с душой 🤎";

"Эта песня необыкновенная! 😍🙌";

"Красивые люди, что снаружи, что изнутри...";

"Благодарю вас за ваше творчество! И за ваши добрые дела✨ Это дает надежду и отвлекает от негативных мыслей".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.