Даша Астаф'єва висловила свою думку щодо цих громадських особистостей і не стала стримувати сарказм.

Як повідомляє Politeka.net , модель, співачка та актриса Даша Астаф'єва часто в Інстаграм ділиться своїми думками без вдавання - розповідає про себе, свою роботу та творчість. Також Даша не стримує сарказму щодо екс-колег і запроданок, що втекли від війни, але не висловлюються про неї.

На цей раз Даша представила скріншот зі свого Твіттера. На цей раз артистка розповіла про сон, у якому постала Ані Лорак.

«Снилася Ані Лорак. Що вона з'ясовує зі мною, чого я зла... ну і за класикою як уві сні, п*здюлей дати їй нереально. Махала-махала...», - пише Даша Астаф'єва у публікації.

Також не забула Астаф'єва посміятися з Собачки, який втік з росії:

«Прощавай, Ксенія Стульчак» – посміялася співачка.

Також артистка показала короткий ролик зі своїм спеціальним записом та роботою над озвучкою, чим привернула багато уваги.

“Це буде перша. Ділюсь уривком нашого нового життя. В цьому році. «Пташине кладовище» @kyrylopolishchuk видавництва @laurus.press Дякую професіоналам» - поділилася Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.