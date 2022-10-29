Даша Астафьева высказала свое мнение по поводу этих публичных личностей и не стала сдерживать сарказм.

Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева часто в Инстаграм делиттся своими мыслями без притворства - рассказывает о себе, своей работе и творчестве. Также Даша не сдерживает сарказма в отношении экс-коллег и запроданок, бежавших от войны, но не высказывающихся о ней.

В этот раз Даша представила скриншот из своего Твиттера. В этот раз артистка рассказала о сне, в котором предстала Ани Лорак.

«Снилась Ани Лорак. Что она выясняет со мной, чего я зла... ну и по классике как во сне, п*здюлей дать ей нереально. Махала-махала...», - пишет Даша Астафьева в публикации.

Также не забыла Астафьева посмеяться над бежавшей из россии Собачка:

«Прощай, Ксения Стульчак» - посмеялась певица.

Также артистка предствила короткий ролик со своей специальной записи и работой над озвучкой, чем привлекла много внимания.

«Это будет первая. Делюсь отрывком нашей новой жизни. В этом году. «Птичье кладбище» @kyrylopolishchuk издательства @laurus.press Спасибо профессионалам» - поделилась Даша.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.