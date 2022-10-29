Астаф'єва у спортивному костюмі показала свою фігуру після того, як набрала трохи зайвого та вирішила знову перетворитися.

Як повідомляє Politeka.net , модель, співачка та актриса Даша Астаф'єва активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та вражає кадрами з модних зйомок. На цей раз співачка чесно зізналася - стрункі форми даються їй не просто так, над собою доводиться працювати.

Даша також розповіла, що набрала зайві кілограми, і тепер має намір все відпрацювати у спортзалі. Для демонстрації Астаф'єва обрала кадр у спортивному образі

"Коли підсиділа (не скажу, що під'їла) пару зайвих кіло" - заявив Даша під кадрами.

Щоб тримати себе в ідеальній фізичній формі, співачка займається йогою та спеціальною гімнастикою, а також ходить на персональні тренування у спортзалі.

Також Даша не стримує сарказму щодо екс-колег і запроданок, що втекли від війни, але не висловлюються про неї.

На цей раз Даша представила скріншот зі свого Твіттера. На цей раз артистка розповіла про сон, у якому постала Ані Лорак.

«Снилася Ані Лорак. Що вона з'ясовує зі мною, чого я зла... ну і за класикою як уві сні, п*здюлей дати їй нереально. Махала-махала...», - пише Даша Астаф'єва у публікації.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.