Як повідомляє Politeka.net , модель, співачка та актриса Даша Астаф'єва активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та вражає кадрами з модних зйомок. На цей раз співачка чесно зізналася - стрункі форми даються їй не просто так, над собою доводиться працювати.
Даша також розповіла, що набрала зайві кілограми, і тепер має намір все відпрацювати у спортзалі. Для демонстрації Астаф'єва обрала кадр у спортивному образі
"Коли підсиділа (не скажу, що під'їла) пару зайвих кіло" - заявив Даша під кадрами.
Щоб тримати себе в ідеальній фізичній формі, співачка займається йогою та спеціальною гімнастикою, а також ходить на персональні тренування у спортзалі.
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Також Даша не стримує сарказму щодо екс-колег і запроданок, що втекли від війни, але не висловлюються про неї.
На цей раз Даша представила скріншот зі свого Твіттера. На цей раз артистка розповіла про сон, у якому постала Ані Лорак.
«Снилася Ані Лорак. Що вона з'ясовує зі мною, чого я зла... ну і за класикою як уві сні, п*здюлей дати їй нереально. Махала-махала...», - пише Даша Астаф'єва у публікації.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.