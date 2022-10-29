Астафьева в спортивном костюме показала свою фигуру после того, как набрала немного лишнего и решила снова преобразиться.

Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и впечатляет кадрами с модных съемок. В этот раз певица честно призналась - стройные формы даются ей не просто так, над собой приходится работать.

Даша также рассказала, что набрала лишные килограммы и теперь намерена все отработать в спортзале. Для демонстрации Астафьева выбрала кадр в спортивном образе

"Когда подсидела (не скажу, что подъела) пару лишних кило" - заявилв Даша под кадрами.

Чтобы держать себя в идеальной физической форме, певица занимается йогой и специальной гимнастикой, а также ходит на персональные тренировки в спортзале.

Также Даша не сдерживает сарказма в отношении экс-коллег и запроданок, бежавших от войны, но не высказывающихся о ней.

В этот раз Даша представила скриншот из своего Твиттера. В этот раз артистка рассказала о сне, в котором предстала Ани Лорак.

«Снилась Ани Лорак. Что она выясняет со мной, чего я зла... ну и по классике как во сне, п*здюлей дать ей нереально. Махала-махала...», - пишет Даша Астафьева в публикации.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.