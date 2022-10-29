Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и впечатляет кадрами с модных съемок. В этот раз певица честно призналась - стройные формы даются ей не просто так, над собой приходится работать.
Даша также рассказала, что набрала лишные килограммы и теперь намерена все отработать в спортзале. Для демонстрации Астафьева выбрала кадр в спортивном образе
"Когда подсидела (не скажу, что подъела) пару лишних кило" - заявилв Даша под кадрами.
Чтобы держать себя в идеальной физической форме, певица занимается йогой и специальной гимнастикой, а также ходит на персональные тренировки в спортзале.
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Также Даша не сдерживает сарказма в отношении экс-коллег и запроданок, бежавших от войны, но не высказывающихся о ней.
В этот раз Даша представила скриншот из своего Твиттера. В этот раз артистка рассказала о сне, в котором предстала Ани Лорак.
«Снилась Ани Лорак. Что она выясняет со мной, чего я зла... ну и по классике как во сне, п*здюлей дать ей нереально. Махала-махала...», - пишет Даша Астафьева в публикации.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.