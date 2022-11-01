На своїй сторінці в Instagram артист розповів, що продає на аукціоні Сотбі Rolls-Royce, який колись належав Фредді Мерк’юрі, та пояснив, куди спрямує отримані кошти.

Так, Андрій Данилко представив унікальний лот на найвідомішому аукціоні світу — Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя.

Легендарне авто пустять з молотка 5 листопада в Лондоні. Співак вирішив пожертвувати всю суму від його продажу на будівництво реабілітаційного центру в Україні.

За словами Андрія Данилка, колись він купив цей знаковий автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні, але тепер вирішив пустити його на благодійність. При цьому аукціонний дім не буде брати свій відсоток від продажу, як зазвичай, а всі 100% суми перераховує на допомогу українцям.

Українці в коментарях підтримали таке рішення артиста: "Це неймовірно. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся людиною❤️", " Справжній вчинок від справжнього патріота", "Вау!🔥Андрію, бракує слів захвату❤️ Ви- неймовірний!".



Перший сучасний реабілітаційний центр в Україні Superhumans розпочне роботу вже на початку 2023 року. Проєкт вже підтримали співак Стінг, британський бізнесмен Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська, американський актор Лів Шрайбер, а відтепер і Андрій Данилко.

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