На своей странице в Instagram артист рассказал, что продает на аукционе Сотбис Rolls-Royce, когда-то принадлежавший Фредди Меркьюри, и объяснил, куда направит полученные средства.
Так, Андрей Данилко представил уникальный лот на самом известном аукционе мира – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни.
Легендарный автомобиль пустят с молотка 5 ноября в Лондоне. Певец решил пожертвовать всю сумму от его продаж на строительство реабилитационного центра в Украине.
По словам Андрея Данилко, когда-то он купил этот знаковый автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине, но теперь решил пустить его на благотворительность. При этом аукционный дом не будет брать свой процент от продаж, как обычно, а все 100% суммы перечислит на помощь украинцам.
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Украинцы в комментариях поддержали такое решение артиста: "Это невероятно. Спасибо вам за то, что вы остаетесь человеком❤️", "Настоящий поступок от настоящего патриота", "Вау!🔥Андрей, не хватает слов восторга❤️ Вы- невероятный!"
Первый современный реабилитационный центр в Украине Superhumans приступит к работе уже в начале 2023 года. Проект уже поддержали певец Стинг, британский бизнесмен Ричард Брэнсон, первая леди Елена Зеленская, американский актер Лив Шрайбер, а теперь и Андрей Данилко.
Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.