Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Світлана Лобода , яка у безчесній війні росії проти України, підтримала свою країну, поділилася черговим пропагандистським фейком. На своїй сторінці в Instagram співачка розвінчала фейк, який з'явився на багатьох російських пропагандистських ресурсах.
Зокрема, на пропагандистських ресурсах з'явилося підроблене звернення української співачки Світлани Лободи, де вона нібито заявила, що російська мова – її рідна та приносить більше грошей. Українка відреагувала на вкид, запевнивши, що ніколи не публікувала такого безглуздя.
Співачка назвала це "проплаченою історією" та запевнила, що ніколи не публікувала подібних тез у своїх соціальних мережах.
"Нова проплачена історія. Ця stories ніколи не публікувалася в моїх соціальних мережах. Вседозволеність і безкарність", - підсумувала Світлана Лобода.
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Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну співачка брала участь у численних російських шоу та гастролювала росією з концертами. 24 березня, через місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Світлана Лобода вперше публічно засудила війну, а також почала публікувати в мережах інформацію про те, як і чим допомагає Україні.
Нагадаємо, Лобода поділилася кадрами з концерту за кордоном, де співала українською мовою.
Також Politeka писала, що Лобода заспівала "Червону калину" перед українськими біженцями.
Як Politeka повідомляла, Лобода несподівано звернулася до українців за допомогою.