Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео, на яких показала, як проходив її концерт у Таллінні.

На фото та відео можна побачити, що Світлана чудово завела публіку на довгоочікуваному концерті в естонській столиці. За час виступу зірка змінила кілька образів, але найбільше часу на сцені зі співачкою були українські прапори. Зважаючи на відео, зірка виконала кілька україномовних пісень, при тому, що в її репертуарі давно таких не з'являлося.

У підписі до публікації Лобода написала: "Це б неймовірний концерт! І такий довгоочікуваний! Таллінн! Дякую від щирого серця! Після таких емоцій хочеться жити і згортати гори! Люблю вас, ваша Lo".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Я така рада, що Вам вдалося провести цей вечір так чудово! Ваша усмішка щастя найпрекрасніша", "Неймовірний концерт", "Це було щось із чимось", "Дякую велике" за концерт", "Дуже красиво, це було неймовірно!", "Спасибі велике за прекрасний концерт!", "Як красиво", "Краща", "Пишаємося своїми людьми!", "Жінка вогонь", "Класна, красива, мила , стильна", "Красуня".

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