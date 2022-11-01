Как сообщает Politeka.net, украинская певица Светлана Лобода, которая в бесчестной войне россии против Украины, поддержала свою страну, поделилась очередным пропагандистским фейком. На своей странице в Instagram певица развенчала фейк, который появился на многих пропагандистских российских ресурсов.

В частности, на пропагандистских ресурсах появилось поддельное обращение украинской певицы Светланы Лободы, где она якобы заявила, что русский язык – ее родной и приносит больше денег. Украинка отреагировала на вброс, заверив, что никогда не публиковала подобный бред.

Певица назвала это "проплаченной историей" и заверила, что никогда не публиковала подобных тезисов в своих социальных сетях.

"Новая проплаченная история. Данная stories никогда не публиковалась в моих социальных сетях. Вседозволенность и безнаказанность", – подытожила Светлана Лобода.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения россии в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по россии с концертами. 24 марта, через месяц после полномасштабного вторжения рф в Украину, Светлана Лобода впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

Напомним, Лобода поделилась кадрами с концерта за границей, где пела на украинском языке.

Также Politeka писала, Лобода спела "Червону калину" перед украинскими беженцами.

Как Politeka сообщала, Лобода неожиданно обратилась к украинцам за помощью.