Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео, на яких показала зустріч у таборі українських біженців у Таллінні.

На фото та відео можна побачити, що Світлана поспілкувалася з дітьми та дорослими, деякі з них сміялися, інші плакали на цій зустрічі. Також у цій публікації є відео, на якому артистка співає легендарну українську пісню "Червона калина". Слід сказати, що дуже незвичайно чути спів Світлани українською мовою.

У підписі до публікації Лобода розповіла про цей вечір: "Сьогодні я перебуваю в Таллінні, з концертом на підтримку України. Кілька годин тому мені випала можливість відвідати найбільший табір для українських біженців у Таллінні, на кораблі. Це було дуже зворушливо, ми плакали і сміялися разом, а наприкінці заспівали всі найулюбленіші пісні. Підтримка одна одної в цей час дуже важлива! А вже за півгодини ми побачимось із хлопцями на головній сцені Таллінна, на моєму концерті".

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