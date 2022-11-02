Над відеороботою до нової пісні працював також режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв. Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист похвалився успіхами свого нового творіння та нагадав, що скоро поїде за кордон та виступить у столиці Естонії Таллінні.

"Друзі, нам дуже приємно відчувати вашу підтримку і бачити, що трек «Римую» вам припав до душі. Про це свідчить його ріст в чартах стрімінгових платформ та трендів YouTube. Але найголовніше, щоб ця пісня допомагала вам зберігати тепло у ваших серцях. Пам’ятайте, ми разом з вами крізь звуки, тексти та добрі справи. До речі, чи хотіли б ви почути «Римую» наживо на концерті в Таллінні?", — пише Макс Барських.

Шанувальники в коментарях підтримали співака:

"Ще як запав у душу! Чи жарт, "Римую" стоїть у мене тепер на дзвінку, хоча до цього там був "Bestseller" і я не збиралася його міняти взагалі-то, але (!) мені і цього здалося мало і я поставила ще й на будильник його)) ) Так! "Римую" в саме ❤️ Дякую за новий хіт!";

"Хотіли б почути наживо в мирному Києві";

"Так! І ще хотіли б почути пісні: "Двоє", "Колискова", "Имена", "Удержи моё сердце", "Самолёт", "Silence", "Досі люблю" ❤️ Макс, в тебе дуже багато красивих пісень, які давно не звучали зі сцени (чи взагалі не звучали 😔 Твої прихильники дуже, дуже чекають на них!!!💙💛🕊️";

"Обожнюю цю пісню 😍".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.