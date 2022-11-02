Над видеоработой к новой песне работал также режиссер-клипмейкер Алан Бадоев. В этот раз на своей странице в Instagram артист похвастался успехами своего нового творения и напомнил, что скоро поедет за границу и выступит в столице Эстонии Таллинне.

"Друзья, нам очень приятно чувствовать вашу поддержку и видеть, что трек «Римую» вам пришелся по душе. Об этом свидетельствует его рост в чартах стриминговых платформ и трендов YouTube. Но самое главное, чтобы эта песня помогала вам сохранять тепло в ваших сердцах. Помните, мы вместе с вами сквозь звуки, тексты и добрые дела. Кстати, хотели бы вы услышать «Римую» вживую на концерте в Таллинне?", — пишет Макс Барских.

Поклонники в комментариях поддержали певца:

"Ещё как запал в душу! Шутка ли, "Римую" стоит у меня теперь на звонке, хотя до этого там был "Bestseller" и я не собиралась его менять вообще-то, но(!) мне и этого показалось мало и я поставила ещё и на будильник его))) Так! "Римую" в самое ❤️ Дякую за новый хит!";

"Хотели бы услышать вживую в мирном Киеве";

"Да! И еще хотели бы услышать песни: "Двое", "Колыбельная", "Имена", "Удержи моё сердце", "Самолёт", "Silence", "До сих пор люблю" ❤️ Макс, у тебя очень много красивых песен, которые давно не звучали со сцены (или вообще не звучали 😔 Твои поклонники очень, очень ждут их!!!💙💛🕊️";

"Обожаю эту песню 😍".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.