Цього разу на своїй сторінці в Instagram колишній чоловік Наді Дорофєєвої показав ефектне фото з конем та порушив цікаву тему.

"Мотивувати себе та тих хто поруч іноді дуууже важко. Тому що тільки досягаєш якоїсь мети, одразу з’являється нова. Ще більша та важливіша) Інколи починаєш порівнювати з зовнішнім ворогом, що у тебе і що у них. Порівнюєш зі своїми і ненавмисно шукаєш ворогів у внутрішньому колі. Часом здається що тебе ніхто не розуміє, навіть друзі… Саме у цей час приходиш до тварин), які завжди ради тобі", — пише Дантес.

Володимир також у жартівливій формі зізнався, що ходить до психолога.

"А потім приходиш до психолога який/яка каже, все це супер, так ти можеш сумувати, бути розгубленим, але з якого дідька ти шукаєш ворогів серед своїх, потім, а з ким ти себе порівнюєш, з цими, які в’язні своєї країни? Ти шо, тю ля (так, в мене такий психолог🤣🤣🤣)Погладив песика, поспілкувався з тваринками і пішов далі працювати", — розповів артист.

Крім того, співак розповів, що хоче завести собі домашнього улюбленця.

"До речі, хочу великого волохатого собаку)) хто за цей час завів собі нового чоторьохлапого друга? Мені здається, багато)) P.S. А ще я перефразував улюблений вислів з Маленького Принца

«Встав вранці, вмився, привів себе до ладу - і одразу ж задонать»!)", — додав Володимир Дантес.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.