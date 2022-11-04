Цього разу на своїй сторінці в Instagram колишній чоловік Наді Дорофєєвої показав ефектне фото з конем та порушив цікаву тему.
"Мотивувати себе та тих хто поруч іноді дуууже важко. Тому що тільки досягаєш якоїсь мети, одразу з’являється нова. Ще більша та важливіша) Інколи починаєш порівнювати з зовнішнім ворогом, що у тебе і що у них. Порівнюєш зі своїми і ненавмисно шукаєш ворогів у внутрішньому колі. Часом здається що тебе ніхто не розуміє, навіть друзі… Саме у цей час приходиш до тварин), які завжди ради тобі", — пише Дантес.
Володимир також у жартівливій формі зізнався, що ходить до психолога.
"А потім приходиш до психолога який/яка каже, все це супер, так ти можеш сумувати, бути розгубленим, але з якого дідька ти шукаєш ворогів серед своїх, потім, а з ким ти себе порівнюєш, з цими, які в’язні своєї країни? Ти шо, тю ля (так, в мене такий психолог🤣🤣🤣)Погладив песика, поспілкувався з тваринками і пішов далі працювати", — розповів артист.
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Крім того, співак розповів, що хоче завести собі домашнього улюбленця.
"До речі, хочу великого волохатого собаку)) хто за цей час завів собі нового чоторьохлапого друга? Мені здається, багато)) P.S. А ще я перефразував улюблений вислів з Маленького Принца
«Встав вранці, вмився, привів себе до ладу - і одразу ж задонать»!)", — додав Володимир Дантес.
Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.
Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.