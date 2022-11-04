В этот раз на своей странице в Instagram бывший муж Нади Дорофеевой показал эффектное фото с лошадью и затронул интересную тему.

"Мотивировать себя и тех кто рядом иногда очень трудно. Потому что только достигаешь какой-то цели, сразу появляется новая. Еще больше и важнее) Иногда начинаешь сравнивать с внешним врагом, что у тебя и что у них. Сравниваешь со своими и ненамеренно ищешь врагов во внутреннем кругу. Порой кажется, что тебя никто не понимает, даже друзья… Именно в это время приходишь к животным), которые всегда рады тебе", — пишет Дантес.

Владимир также в шутливой форме признался, что ходит к психологу.

"А потом приходишь к психологу который/которая говорит, все это супер, так ты можешь скучать, быть растерянным, но какого черта ты ищешь врагов среди своих, потом, а с кем ты себя сравниваешь, с этими, которые заключенные своей страны? Ты что, тю ля (да, у меня такой психолог🤣🤣🤣)Погладил собачку, пообщался с животными и пошел дальше работать", — рассказал артист.

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Кроме того, певец рассказал, что хочет завести себе домашнего питомца.

"Кстати, хочу большую мохнатую собаку)) кто за это время завел себе нового четырехлапого друга? Мне кажется, много)) PS А еще я перефразировал любимое изречение из Маленького Принца
«Встал утром, умылся, привел себя в порядок - и сразу же задонать!", — добавил Владимир Дантес.

Владимир Дантес

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.