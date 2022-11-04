Відома співачка Оля Полякова поділилася кадрами зі свого концерту у Грузії та розповіла, де дивитися.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", а тепер продовжує участь у проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка, яка стала учасницею грузинського "Танців із зірками", поділилася в соцмережі відео, яке є анонсом її концерту.

Як виявилося, Оля ще з літа співпрацювала з грузинами та записала концерт із відомим грузинським виконавцем Анрі Джохадзе. І лише тепер цей виступ покажуть по телебаченню, щоправда, у Грузії. Однак і українці зможуть його подивитися.

У підписі до публікації Полякова розповіла, коли показуватимуть цей концерт та запросила шанувальників до перегляду. "4 листопада, запрошую всіх на перегляд нашого спільного концерту з @anrijokhadze. Показ концерту, записаний ще влітку в Батумі, відбудеться грузинською @tv.imedi. Включайте о 21:30 за Києвом!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Бачила цей концерт живцем у Батумі! Оля ви чудові!", "Аж мурашки по шкірі від пісень, чекаємо", "Красуня", "Дуже чекаємо", "Будемо дивитися".

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