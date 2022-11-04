Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, модель і телеведуча Даша Астаф'єва під час війни займається волонтерською діяльністю та подорожує Україною. Нещодавно вона побувала у Карпатах та поділилася мальовничими кадрами з поїздки. Кадри були опубліковані на її сторінці в Instagram.

Ще до повномасштабного вторгнення Даша Астаф'єва любила подорожувати Україною, відкривати нові місця. Нині вона продовжує знайомити публіку з мальовничими куточками нашої країни.

Погода під час цієї поїздки була сонячною, тому виконавиці вдалося відпочити та набратися сил, зробити атмосферні кадри, якими вже поділилась із шанувальниками.

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Вона позувала на кадрах у красивій вишитій кофті з національним орнаментом на рукавах та комірці. Її кучері були розпущені, а на обличчі ледь помітний макіяж.

У підписі до знімків Даша Астаф'єва зізналася, що приїхала відпочити до свого друга і подякувала йому за гостинність.

"У гостях приймає старий друг. Тепер розумію, як нам пощастило мати такого чудового хлопця. Адже Карпати показати може нам лише він", - написала артистка.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.