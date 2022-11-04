Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", а теперь продолжает участие в проекте, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая стала участницей грузинский "Танцев со звездами" поделилась в соцсети видео, которое является анонсом ее концерта.

Как оказалось, Оля еще с лета сотрудничала с грузинами и записала концерт с известным грузинским исполнителем Анри Джохадзе. И только теперь это выступление покажут по телевидению, правда в Грузии. Однако, и украинцы смогут его посмотреть.

В подписи к публикации Полякова рассказала, когда будут показывать этот концерт и пригласила поклонников к просмотру. "4 ноября, приглашаю всех на просмотр нашего совместного концерта с @anrijokhadze. Показ концерта, записанный еще летом в Батуми, состоится на грузинском @tv.imedi. Включайте в 21:30 по Киеву!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Видела этот концерт живьём в Батуми! Оля вы великолепны!", "Аж мурашки по коже от песен, ждем", "Красотка", "Очень ждем", "Будем смотреть".

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