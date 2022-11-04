Як повідомляє Politeka.net, дружина шоумена та телеведучого Андрія Бєднякова, актриса Анастасія Коротка, 20 жовтня народила чоловікові сина. Подружжя вже показувало фотографії малюка, проте вони тримали в таємниці його ім'я. Кілька годин тому вона все ж таки опублікувала пост в Instagram, в якому повідомила ім'я дитини.
Настя Коротка знову опублікувала знімок новонародженого сина. На фото донька подружжя тримала братика на руках. У пості під знімком кохана телеведучого не змогла стримати інтриги і зізналася, як вони з чоловіком назвали сина. Батьки дали дитині українське ім'я – Остап.
"Ксеня та Остап!" – лаконічно підписала знімок зіркова матуся.
Чоловік Андрій Бєдняков написав кумедний коментар, який зібрав багато лайків: "Коротка, це точно наші? Двоє???".
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Користувачі мережі зворушилися через нове фото та писали компліменти для дітей Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої. Багато хто також хвалив пару за вибір імені, а інші відзначали, що старша сестра тримає молодшого брата вміло і з обережністю: "Яке ім'я красиве", "Твоя сім'я - мій приклад для наслідування", "Щастя, здоров'я та миру", "Яка солодка парочка", "О, як вона його правильно тримає".
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.