Як пише Politeka.net, Ані Лорак мовчала про вторгнення Росії в Україну з самого початку, а потім взагалі зникла з соціальних мереж і не стала підтримувати фанатів. Більше того, артистка проігнорувала всі звернення і вирішила згодом просто хвалитися своїм відпочинком у різних країнах.

3 листопада у своєму Instagram виклала фото з набережної в Іспанії, хваляючись мирним часом та своїми розвагами.

«Вода надає мені сил… Тут я почуваюся вдома» - пише Лорак.

У мережі тим часом відповіли Лорак по суті, хоч вона на критику і не відповідає: » Опа ... Іспанія ... А Крим не надає сили; Та це ж загнивальна Європа, ні води ні газу - ось у решку все є, туди їдь; У Криму до моря не хочеш? Чи до Одеси?; Яка різниця для продажних де будинок?; Коли Україну бомбардують ваш будинок Іспанія 😮 Що ж буде завтра?».

А нещодавно РНБО склала список фізичних та юридичних осіб із росії, які потрапляють під санкції. Місце знайшлося і для Ані Лорак. Зірка втратила все, включаючи своїх звань Народної та Заслуженої артистки України.

Але Лорак на це вирішила не зважати і продовжує вести свій Інстаграм.

Нагадаємо, "У пам'яті назавжди…": Юля "Зайка" з "Холостяка" стала співавтором книги про війну, відео.

Як повідомляла Politeka, "Що сталося з моїм життям": Джамала заінтригувала новим релізом і концертами за кордоном.

Також Politeka писала, що "Таких жінок більше немає": Онуфрійчук із "Танців з зірками" показала моложаву маму в її ювілей.