Как пишет Politeka.net, Ани Лорак молчала о вторжении рф в Украину с самого начала, а затем и вовсе пропала из социальных сетей и не стала поддерживать фанатов. Более того, артистка проигнорировала все обращения и решила спустя время просто хвастаться своим отдыхом в разных странах.

3 ноября в своем Instagram выложила фото с набережной в Испании, хвастаясь мирным временем и своими развлечениями.

«Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома» - пишет Лорак.

В сети тем временем ответили Лорак по существу, хоть она на критику и не отвечает:» Опа..Испания...А Крым не придает силы; Да это же загнивающая Европа, ни воды ни газа - вот в рашке все есть, туда поезжай; В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу?; Какая разница для продажных где дом?; Когда Украину бомбят ваш дом Испания 😮 Что же будет завтра?».

А недавно СНБО составило список физических и юридических лиц из россии, которые попадают под санкции. Место нашлось и для Ани Лорак. Звезда лишилась всего, включая своих званий Народной и Заслуженной артистки Украины.

Но Лорак на это решила не обращать внимание и продолжает вести свой Инстаграм.

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