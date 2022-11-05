Як пише Politeka.net , Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також зірка займається фотографією, знімаючи не лише своїх колег з шоу, а й інших знаменитостей. Не забуває Марта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Адамчук вирішила показати, як сидить у салоні і задумала щось зробити зі своїм волоссям.

"Експериментуємо", - написала Марта на сторіс.

"Ну ви реально думали, я чубчик зробила? Навіщо воно мені треба. Друзі, хочу з вами поділиться. Я днями фотографувала чудову родину. У процесі розмови після фотосесії дійшли того, що це дуже потрібно робити сім'ям, особливо в такий період складний як зараз. Я чую, що дуже багато розлучень. Дуже багато не знаходять спільної мови, розчаровуються тощо", - сказала Марта.

Нагадаємо, брюнетка з "Жіночого кварталу" похвалилася кадрами з розкішного весілля

А ще Politeka повідомляла, що брюнетка з "Жіночого Кварталу" в купальнику захопила фігурою на Мальдівах.

Також Politeka писала, що брюнетка з "Жіночого кварталу" в сукні, що облягає, показала красу на повний зріст