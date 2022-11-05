Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также звезда занимается фотографией, снимая не только своих коллег по шоу, но и других знаменитостей. Не забывает Марта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Адамчук решила показать, как сидит в салоне и задумала что-то сделать со своими волосами.

"Экспериментируем", - написала Марта на сторис.

"Ну вы реально думали, я челку сделала? Зачем оно мне надо. Друзья, хочу с вами поделится. Я на днях фотографировала прекрасную семью. В процессе разговора после фотосессии пришли к тому, что это очень нужно делать семьям, особенно в такой период сложный как сейчас. Я слышу, что очень много разводов. Очень много не находят общего языка, разочаровываются и тому подобное", - сказала Марта.

Напомним, брюнетка из "Женского квартала" похвасталась кадрами с роскошной свадьбы

А еще Politeka сообщала, что брюнетка из "Женского Квартала" в купальнике восхитила фигурой на Мальдивах

Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" в облегающем платье показала красоту в полный рост