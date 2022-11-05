Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував афішу та запросив шанувальників на перший із початку війни концерт у Києві.

Для афіші Melovin вибрав оригінальне фото у вельми провокативному образі. Тут на ньому чорне вбрання, на обличчі яскравий макіяж у темних відтінках, а на руках зухвалий чорний манікюр із гострими нігтями. Також на афіші є інформація про те, що концерт пройде 18 грудня, а частину коштів надішле на допомогу ЗСУ.

У підписі до публікації Костя написав: "Київ! 18 грудня. Ми з командою вже готові до першої цьогорічної зустрічі з тобою у рідному Києві! Концерт в рамках проекту Wartime.Live, де кожний придбаний тобою квиток наближає наші збройні сили до перемоги. Адже частина коштів ми як і завжди передаємо на допомогу ЗСУ. Чекаю тебе 18 грудня, напередодні дня Святого Миколая, щоб відчути та хочаб на декілька годин поринути в атмосферу свята. Живий бенд, потужний звук та пісні, які зігріють тебе цієї зими!".

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