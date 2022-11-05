Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал афишу и пригласил поклонников на первый с начала войны концерт в Киеве.

Для афиши Melovin выбрал оригинальное фото в весьма провокативном образе. Здесь на нем черный наряд, на лице яркий макияж в темных оттенках, а на руках дерзкий черный маникюр с острыми ногтями. Также на афише есть информация о том, что концерт пройдет 18 декабря, а часть средств направят на помощь ВСУ.

В подписи к публикации Костя написал: "Киев! 18 декабря. Мы с командой уже готовы к первой встрече с тобой в родном Киеве! Концерт в рамках проекта Wartime.Live, где каждый приобретенный тобой билет приближает наши вооруженные силы к победе. Ведь часть средств мы по-прежнему передаем на помощь ВСУ. Жду тебя 18 декабря, накануне дня Святого Николая, чтобы почувствовать и хотя бы на несколько часов погрузиться в атмосферу праздника. Живой бэнд, мощный звук и песни, которые согреют тебя этой зимой!".

Напомним, "Времена перемен": стало известно содержание разговора Шольца с Си Цзиньпином, который называл Путина своим другом.

Как сообщала Politeka, "Два месяца назад мы об этом даже говорить не могли": на фронте замечены серьезные изменения.

Также Politeka писала, что "Все в один голос говорят": названы обнадеживающие сроки разгрома российской армии в Украине.