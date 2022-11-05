Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася незвичайним фото та звернулася до шанувальників.

Як видно, на новій фотографії Джамала знято у профіль. Перед камерою вона з'явилася у темному піджаку. Її волосся зібране в елегантну зачіску та прикрашене незвичайним вінком з червоними квітами та гільзами від патронів, а на обличчі щільний шар макіяжу.

У підписі до публікації артистка написала: "UPD: не просто скажи пісню, а напиши на яку ти бачиш відео. "ПОКЛИКУ" виповнився рівно тиждень, а вже завтра зіграю його для вас наживо у @khanenko_museum. Так вдячна вам за коменти та відгуки. Навіть не уявляєте, як вони гріють душу. Звісно ж, цікаво який трек з EP найчастіше звучав у ваших навушниках цього тижня. Поділитесь? P.S. Завжди читаю ваші коментарі. Тому ідея з записом камерної презентації — вже в роботі. Спільно з @megogo_ua готуємо для вас подарунок".

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