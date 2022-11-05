Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась необычным фото и обратилась к поклонникам.

Как видно, на новой фотографии Джамала снята в профиль. Перед камерой она появилась в темном пиджаке. Ее волосы собраны в элегантную прическу и украшены необычным венком с красными цветами и гильзами от патронов, а на лице плотный слой макияжа.

В подписи к публикации артистка написала: "UPD: не просто скажи песню, а напиши на которую ты видишь видео. "ПОКЛИКУ" исполнилась ровно неделя, а уже завтра сыграю его для вас вживую в @khanenko_museum. Так благодарна вам за комментарии и отзывы. Даже не представляете, как они греют душу. Конечно, интересно, какой трек с EP чаще всего звучал в ваших наушниках на этой неделе. Поделитесь? P.S. Всегда читаю ваши комментарии. Поэтому идея с записью камерной презентации уже в работе. Совместно с @megogo_ua готовим для вас подарок".

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