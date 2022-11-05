Популярна співачка Даша Астаф'єва вирушила на невеликий відпочинок із близькими та тепер вражає особистими фото в Інстаграм. Даша довгий час займалася лише новими проектами, допомагала ЗСУ та працювала з волонтерами, цього разу артистка вирішила трохи відпочити.

Також досить довго артистка не вихвалялася звичними модельними кадрами та новими фотосесіями, воліючи займатися роботою більше, ніж звичним старим ритмом життя.

На цей раз Астаф'єва підкорила щасливим кадром з осіннього відпочинку, розслабляючись на вулиці у купальнику. Даша виглядала досить природно та привабливо без косметики та фільтрів.

Ми писали, після багаторічних стосунків та хворобливого розставання вона вперше розповіла, що змогла не лише змінити багато чого в житті, а й встигла завести нові стосунки.

«Тут я знайшла все, про що мріяла і чому сумувала. Іноді, побачити справжнє, дике і ніким не зворушене, зі збереженими традиціями та улюблене віками – це і є ліки. У гості приймає давній друг, зараз розумію, як нам пощастило з таким чудовим хлопцем!» - Поділилася Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.