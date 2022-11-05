Популярная певица Даша Астафьева отправилась на небольшой отдых с близкими и теперь впечатляет личными фото в Инстаграм. Даша долгое время занималась только новыми проектами, помогала ВСУ и работала с волонтерами, в этот раз артистка решила немного отдохнуть.
Также довольно долго артистка не хвасталась привычными модельными кадрами и новыми фотосессиями, предпочитая заниматься работой больше, чем привычным старым ритмом жизни.
В этот раз Астафьева покорила счастливым кадром из осеннего отдыха, расслабляясь на улице в леопардовом купальнике. Даша выглядела довольно естественно и привлекательно без косметики и фильтров.
Мы писали, после многолетних отношений и болезненного расставания она впервые рассказала, что смогла не только изменить многое в жизни, но и успела завести новые отношения.
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«Тут я нашла все, о чем мечтала и по чему скучала. Иногда, увидеть настоящее, дикое и никем не тронутое, с сохраненными традициями и излюбленное веками – это и есть лекарство. В гости принимает давний друг, сейчас понимаю, как нам повезло с таким файным парнем!» - поделилась Даша.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.