Популярная певица Даша Астафьева отправилась на небольшой отдых с близкими и теперь впечатляет личными фото в Инстаграм. Даша долгое время занималась только новыми проектами, помогала ВСУ и работала с волонтерами, в этот раз артистка решила немного отдохнуть.

Также довольно долго артистка не хвасталась привычными модельными кадрами и новыми фотосессиями, предпочитая заниматься работой больше, чем привычным старым ритмом жизни.

В этот раз Астафьева покорила счастливым кадром из осеннего отдыха, расслабляясь на улице в леопардовом купальнике. Даша выглядела довольно естественно и привлекательно без косметики и фильтров.

Мы писали, после многолетних отношений и болезненного расставания она впервые рассказала, что смогла не только изменить многое в жизни, но и успела завести новые отношения.

«Тут я нашла все, о чем мечтала и по чему скучала. Иногда, увидеть настоящее, дикое и никем не тронутое, с сохраненными традициями и излюбленное веками – это и есть лекарство. В гости принимает давний друг, сейчас понимаю, как нам повезло с таким файным парнем!» - поделилась Даша.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.