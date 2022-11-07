Український співак Павло Зібров по дорозі на концерт потрапив у неприємну ситуацію в Європі.

На своїй сторінці в Instagram артист розповів, що з ним трапилося в Польщі, та показав кадри.

Їдучи на концерт до Праги через Польщу Зібров із компанією заїхали на заправку. Заправник перепитав, що їм залити, але все одно наплутав та залив бензин замість дизеля. Співак встиг проїхати 10 км і машина почала гальмувати.

"Застрягли прямо посеред траси Катовіце - Вроцлав. Почали шукати номери евакуатора, обдзвонювати всіх, але в Європі в вихідні дні, увечері складно було щось знайти. Вже темніло. Через хвилин 20 завдячуючи камерам дорожнього руху нас помітила дорожня служба і буксиром відтягнули до найближчої заправки за пару кілометрів, за що ми їм вдячні", — пише Павло.

Біля заправки Зібров випадково зустрів українців, дальнобійників із Закарпаття, які впізнали його та одразу запропонували допомогу.

Ігор, Ярослав, Іван та Віталій дуже допомогли співаку — злили бак, прочистили, залили, все назад поставили, перевірили — і артист зміг спокійно їхати далі.

"Вкотре впевнююсь, що наші українці з великою душею і золотими руками, та завжди готові прийти на допомогу! Ось така історія трапилась з нами в дорозі. Через халатність заправника на заправці Лотос загубили 6 годин часу та купу нервів. І хочу наголосити, щоб ви завжди перевіряли, що саме вам заливають в бак і були пильні на дорозі, особливо закордоном", — додав Павло Зібров.

Нагадаємо, що Полякову та Єфросинину після скандалу спробував напоумити Зібров.

Як повідомляла Politeka, Павло Зібров побував на виставі Могилевської і не став мовчати.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України звернулася зворушливо до Зіброва, Павло відповів.