Автори популярного ютуб-каналу "Взрослые девочки", артистки Маша Єфросиніна та Оля Полякова заявили, що не можуть вести свої випуски українською мовою. Це викликало буквально скандал і реакцію у відповідь багатьох українців.

Український співак Павло Зібров присоромив їх за таку позицію. Таку заяву артист зробив в інтерв'ю провідній Аліні Доротюк.

Він особисто звернувся до зірок і закликав розмовляти українською мовою, аргументувавши це тим, що мова окупантів уже не в моді. Крім того, він упевнений, що Маша Єфросиніна та Оля Полякова чудово розмовляють українською мовою.

Нехай не розповідають казки, що важко. Єфросиніна чудово і Полякова говорять українською. Якщо десь якісь слова заточаться там випадково – нічого страшного в тому немає. Над ними не насміхатимуться. Якщо на суржику хтось десь щось скаже, перший раз, другий, через місяць-через два буде досконало розмовляти. Отже переходьте і не соромтеся", - порадив Павло Зібров.

Крім того, він зазначив, що російська зараз не в моді на території України і це надовго. Насамкінець Павло Зібров закликав їх розмовляти мовою рідної країни.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.