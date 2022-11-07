Украинский певец Павел Зибров по дороге на концерт попал в неприятную ситуацию в Европе.

На своей странице в Instagram артист рассказал, что с ним произошло в Польше, и показал кадры.

По пути на концерт в Прагу через Польшу Зибров с компанией заехали на заправку. Заправщик переспросил, что им залить, но все равно напутал и залил бензин вместо дизеля. Певец успел проехать 10 км и машина начала тормозить.

"Застряли прямо посреди трассы Катовице - Вроцлав. Начали искать номера эвакуатора, обзванивать всех, но в Европе в выходные дни, вечером сложно было что-то найти. Уже темнело. Через минут 20 благодаря камерам дорожного движения нас заметила дорожная служба и буксиром оттащили к ближайшей заправки за пару километров, за что мы им благодарны", - пишет Павел.

Возле заправки Зибров случайно встретил украинцев, дальнобойщиков из Закарпатья, которые узнали его и предложили помощь.

Игорь, Ярослав, Иван и Виталий очень помогли певцу - слили бак, прочистили, залили, все назад поставили, проверили - и артист смог спокойно ехать дальше.

"В очередной раз уверяюсь, что наши украинцы с большой душой и золотыми руками, и всегда готовы прийти на помощь! Вот такая история случилась с нами в пути. Из-за халатности заправщика на заправке Лотос потеряли 6 часов времени и кучу нервов. И хочу отметить, чтобы вы всегда проверяли, что именно вам заливают в бак и были бдительны на дороге, особенно за границей", - добавил Павел Зибров.

Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.

Как сообщала Politeka, Павел Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.