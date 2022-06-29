Легендарний український артист Павло Зібров побував на виставі Наталії Могилевської і поділився своїми емоціями. Як відомо, раніше співачка анонсувала прем'єру свого моновистави в Києві, і на ньому побував Зібров. За його словами, ніхто в залі не залишився байдужим від цієї вистави.

Фото і відео з цієї вистави Павло Зібров опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, на деяких фото можна побачити Павла разом з Наташею, мабуть, після виступу. Також артист виклав відео з фрагментами вистави Могилевської.

У підписі до публікації Зібров поділився своїми враженнями, і судячи з його посту, він був вражений до глибини душі. За словами співака, не було в залі людей, які б залишилися байдужими, як і він сам. Так що він розхвалив Наталю за її моновиставу.

"Вчора на кілька годин пішли в неймовірну атмосферу. Моновистава "Я вдома" за участю Наталки Могилевської був ковток свіжого повітря, вистава в якій розкрився весь спектр емоцій, які відчуває кожна людина зараз – ненависть, злість, біль, смуток, розчарування, віра і любов. Наташа, ти настільки емпатична, в тобі стільки енергії, творчого пориву. У залі не було байдужих, ніхто не зміг стримати сліз, наскільки глибоко ти заглянула в душу кожного. Я вітаю тебе з дебютом і впевнений, що в кінці цього моновистави ми скоро почуємо пісню нашої перемоги", - написав Зібров.

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