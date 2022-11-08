Під час зустрічі музиканти Kalush Orchestra виконали зі Златою свій хіт Stefania, з яким перемогли на Євробаченні-2022.

Як повідомляє Politeka.net, український гурт "Kalush Orchestra", який став переможцями "Євробачення-2022", під час благодійного концертного туру в Канаді зустрілися з дівчинкою Златою. Маленька українка передала музикантам на підтримку України самостійно зароблені гроші. Про це учасники групи повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Дівчинка передала музикантам 500 доларів на допомогу Збройним силам України. Цікаво, що ці гроші українка заробила самостійно, виступаючи на концертах. Дівчинка передала " Kalush Orchestra " конверт із вищевказаною сумою, на якому написала: "Гонорар Злати Барчук".

Під час зустрічі музиканти виконали зі Златою свій хіт Stefania, з яким перемогли на "Євробаченні-2022".

"Дівчинка Злата передала $500 на допомогу Україні, які заробила сама, виступаючи на концертах. Її мама написала, що Злата дуже любить гурт Kalush Orchestra і хоче передати ці кошти для України. Це неймовірно, коли такі маленькі діти роблять такі великі вчинки", — повідомляється на Facebook-сторінці Kalush Orchestra.

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