Як пише Politeka.net, Олег Псюк - соліст гурту Kalush, який переміг на національному відборі на "Євробаченні", а після цього вирушив підкорювати Європу і переміг на міжнародному конкурсі. Зірковий колектив завоював серця європейців завдяки своїй пісні "Стефанія", яка була про маму соліста гурту Олега Псюка. А нещодавно зірка опублікувала фотографію, де показала, як виглядала в дитинстві. Порівняти сучасного Олега та його знімком з дитинства вирішив "ЖВЛ" у своєму блозі Інстаграм.

"Музикант Олег Псюк, якого всі звикли бачити у сценічному образі, показав, як виглядав у дитинстві.

На знімку ще маленький Олег уже ходив у головному уборі – кепці", - написано було у публікації.

Фанати, включаючи Злату Огневич, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Такий самий", "Вогонь", "Взагалі не змінився".

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