Переможців Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra обурило те, що на фестивалі в Чорногорії на одній сцені з ними виступатиме діджейка з росії.

Українські музиканти поставили ультиматум організаторам фестивалю. Про це лідер гурту Олег Псюк повідомив у себе в Інстаграм у розділі сторіс.

«Коротше, така історія. Мали виступати через місяць на одному фестивалі, і тут раптом поставили на нього якусь російську співачку – і це повна шляпа. Ми вже написали організатору, щоб її забрали звідти. А якщо не вийде, то ми, звичайно, там не будемо виступати », розповіли учасники гурту.

Музиканти попросили своїх шанувальників також написати про відміну виступу росіянки.

«Хочу всіх попросити, давайте разом писати, щоб сплавити її звідти, і щоб там виступали тільки нормальні люди», - зазначили українці.

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