Переможців Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra обурило те, що на фестивалі в Чорногорії на одній сцені з ними виступатиме діджейка з росії.
Українські музиканти поставили ультиматум організаторам фестивалю. Про це лідер гурту Олег Псюк повідомив у себе в Інстаграм у розділі сторіс.
«Коротше, така історія. Мали виступати через місяць на одному фестивалі, і тут раптом поставили на нього якусь російську співачку – і це повна шляпа. Ми вже написали організатору, щоб її забрали звідти. А якщо не вийде, то ми, звичайно, там не будемо виступати », – розповіли учасники гурту.
Музиканти попросили своїх шанувальників також написати про відміну виступу росіянки.
«Хочу всіх попросити, давайте разом писати, щоб сплавити її звідти, і щоб там виступали тільки нормальні люди», - зазначили українці.
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