Во время встречи музыканты "Kalush Orchestra" исполнили со Златой свой хит Stefania, с которым победили на "Евровидении-2022".

Как сообщает Politeka.net, украинская группа "Kalush Orchestra", которая стала победителями "Евровидения-2022", во время благотворительного концертного тура в Канаде встретились с девочкой Златой. Маленькая украинка передала музыкантам в поддержку Украины самостоятельно заработанные деньги. Об этом участники группы сообщили на своей странице в Facebook.

Девочка передала музыкантам 500 долларов на помощь Вооруженным силам Украины. Примечательно, что эти деньги украинка заработала самостоятельно, выступая на концертах. Девочка передала "Kalush Orchestra" конверт с вышеуказанной суммой, на котором написала: "Гонорар Златы Барчук".

Во время встречи музыканты исполнили со Златой свой хит Stefania, с которым победили на "Евровидении-2022".

"Девочка Злата передала $500 в помощь Украине, которые заработала сама, выступая на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины. Это невероятно, когда такие маленькие дети совершают такие большие поступки", — сообщается на Facebook-странице Kalush Orchestra.

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