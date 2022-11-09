Український гурт Kalush Orchestra підкорив не лише Європу, а й увесь світ перемогою на "Євробаченні-2022". Лідер гурту Kalush Олег Псюк чесно зазначив, що доходи гурту після перемоги на пісенному конкурсі зросли. При цьому артист наголосив, що є одне "але". Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу" .
Kalush Orchestra поділилися, що їхні прибутки після перемоги справді зросли. Проте частину своїх заробітків вони передають потреби армії.
"Доходи зросли, але є одне "але" - паралельно збільшилися і витрати. Ми активно підтримуємо армію, окрім проведення благодійних акцій, самостійно виступаємо благодійниками та закриваємо потреби бійців. Тому поки що говорити про прибуток не на часі", – розповів Олег Псюк .
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Фронтмен гурту Kalush Orchestra розповів, що їхні гонорари ще йдуть для розвитку гурту, створення нових композицій та кліпів. Також Олег Псюк наголосив, що їхня мета не лише заробити, а й популяризувати українську пісню, щоб українськими виконавцями цікавилися по всьому світу.
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Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася з солістом KALUSH, здивувавши виглядом.
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