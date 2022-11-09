Украинская группа Kalush Orchestra покорила не только Европу, но и весь мир победой на "Евровидении-2022". Лидер группы Kalush Олег Псюк честно отметил, что доходы группы после победы на песенном конкурсе выросли. При этом артист подчеркнул, что есть одно "но". Об этом он рассказал в интервью для "Телеграф".
Kalush Orchestra поделились, что их доходы после победы действительно выросли. Однако часть своих заработков они передают на нужды армии.
"Доходы выросли, но есть одно "но" - параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем нужды бойцов. Поэтому пока говорить о прибыли не ко времени", – рассказал Олег Псюк.
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Фронтмен группы Kalush Orchestra рассказал, что их гонорары еще идут для развития группы, создания новых композиций и клипов. Также Олег Псюк подчеркнул, что их цель не только заработать, но и популяризировать украинскую песню, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру.
Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.
Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.