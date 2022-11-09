Украинская группа Kalush Orchestra покорила не только Европу, но и весь мир победой на "Евровидении-2022". Лидер группы Kalush Олег Псюк честно отметил, что доходы группы после победы на песенном конкурсе выросли. При этом артист подчеркнул, что есть одно "но". Об этом он рассказал в интервью для "Телеграф".

The Kalush Orchestra

Kalush Orchestra поделились, что их доходы после победы действительно выросли. Однако часть своих заработков они передают на нужды армии.

"Доходы выросли, но есть одно "но" - параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем нужды бойцов. Поэтому пока говорить о прибыли не ко времени", – рассказал Олег Псюк.

Олег Псюк

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Фронтмен группы Kalush Orchestra рассказал, что их гонорары еще идут для развития группы, создания новых композиций и клипов. Также Олег Псюк подчеркнул, что их цель не только заработать, но и популяризировать украинскую песню, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру.

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.

Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.