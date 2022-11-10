Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вирішила провести насичений відпочинок на популярному українському курорті та зацікавила пейзажними кадрами. Даша віддала перевагу затишному та класичному відпочинку на природі замість басейнів, СПА та модних фотосесій.

На цей раз Астаф'єва показала, як насолоджується спокійним відпочинком на природі і встигла покрасуватися на пасовищі з кіньми. Даша позувала у простому образі – спортивному костюмі темного кольору, обрала зручне взуття та сонцезахисні окуляри.

Причому артистка не стала робити макіяж і вбиратися, нерідко Астаф'єва показує подібні вуличні луки, тоді як на сцені блищить у маленьких відкритих костюмах із блискітками та сіточкою.

Ми писали, після багаторічних стосунків та хворобливого розставання вона вперше розповіла, що змогла не лише змінити багато чого в житті, а й встигла завести нові стосунки.

«Тут я знайшла все, про що мріяла і чому сумувала. Іноді, побачити справжнє, дике і ніким не зворушене, зі збереженими традиціями та улюблене віками – це і є ліки. У гості приймає давній друг, зараз розумію, як нам пощастило з таким чудовим хлопцем!» - Поділилася Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.