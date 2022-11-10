Популярная украинская певица Даша Астафьева решила провести насыщенный отдых на популярном украинском курорте и заинтересовала пейзажными кадрами. Даша предпочла уютный и классический отдых на природе вместо бассейнов, СПА и модных фотосессий.
В этот раз Астафьева показала, как наслаждается спокойным отдыхом на природе и успела покрасоваться на пастбище с лошадьми. Даша позировала в простом образе – спортивном костюме темного цвета, выбрала удобную обувь и солнцезащитные очки.
Причем артистка не стала делать макияж и наряжаться, нередко Астафьева показывает подобные уличные луки, тогда как на сцене блистает в маленьких открытых костюмах с блестками и сеточкой.
Мы писали, после многолетних отношений и болезненного расставания она впервые рассказала, что смогла не только изменить многое в жизни, но и успела завести новые отношения.
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«Тут я нашла все, о чем мечтала и по чему скучала. Иногда, увидеть настоящее, дикое и никем не тронутое, с сохраненными традициями и излюбленное веками – это и есть лекарство. В гости принимает давний друг, сейчас понимаю, как нам повезло с таким файным парнем!» - поделилась Даша.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.