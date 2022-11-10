Відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва щодня показує в Інстаграм цікаві кадри, розповідає трохи про себе та свої захоплення. Також любить зірка відповісти на питання, що цікавлять фанатів.

Нещодавно в інтерв'ю співачка зізналася – у неї нові та несподівані навіть для неї відносини, про які вона говорити не хоче. Даша зізналася, що це щось важливе та незвичайне для неї, тому особистість чоловіка розкривати вона не збирається.

«З ким ви у Карпатах?» - Запитали у Астаф'євої, на що зірка туманно відповіла: «Над подивитися, бо під ковдрою і під ковдрою ...».

Також Даша не стала заперечувати, що справді зараз закохана.

Відповіла вона також і на історію з отруйним укусом та незвичайним імунітетом чоловіка: «Це не плітки, а правда. Особисто скуштувала той укус, мені сподобалося!».

Також Астаф'єва показала, як насолоджується спокійним відпочинком на природі та встигла покрасуватися на пасовищі з кіньми. Даша позувала у простому образі – спортивному костюмі темного кольору, обрала зручне взуття та сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.