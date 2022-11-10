Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева каждый день показывает в Инстаграм интересные кадры, рассказывает немного о себе и своих увлечениях. Также любит звезда ответить на интересующие фанатов вопросы.

Не так давно в интервью певица призналась – у нее новые и неожиданные даже для нее отношения, о которых она говорить не хочет. Даша призналась, что это что-то важное и необычное для нее, поэтому личность мужчины раскрывать она не собирается.

«С кем вы в Карпатах?» - спросили у Астафьевой, на что звезда туманно ответила: «Над посмотреть, ибо под одеялом и под одеялом…».

Также Даша не стала отрицать, что действительно сейчас влюблена.

Ответила она также и на историю с ядовитым укусом и необычном иммунитете мужчины: «Это не сплетни, а правда. Лично попробовала тот укус, мне понравилось!».

Также Астафьева показала, как наслаждается спокойным отдыхом на природе и успела покрасоваться на пастбище с лошадьми. Даша позировала в простом образе – спортивном костюме темного цвета, выбрала удобную обувь и солнцезащитные очки.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.