Відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва вирішила показати добірку кадрів зі щасливої ​​відпустки зі своїм таємним коханим. Як можна помітити, артистка віддала перевагу більш природному відпочинку, ніж тиху відпустку на пляжі або біля басейну.

«Моє відкриття року 🔆 Той випадок, коли не розумієш, ти приїхав у готель, чи готель увірвався раз і назавжди у твоє життя! Чотири сучасні будинки, дуже зручні та стильні. Розташовані у самому серці Карпат.

Тиша та спокій лікуючих. Здається, кожен отримує свою порцію потрібного... і очі, і душа, розум і тіло. Я бажаю кожній добрій людині хоча б раз побувати тут! Дякую власникам, Любі та Сергію, за теплий прийом та вашу неймовірну гостинність❤️» - пише Даша.

У мережі відповіли по-різному:

«Докажи! Місце сили; Вау 😍 який класний український стиль, дизайн 🔥; Дурнєв на лає; Кайф🔥🔥 як класно у наших Карпатах, атмосферно😍; фотографу можна позаздрити; Карпати рулять; Яка гарна наша Україна 😍; Вау! Вау! Яка у нас дивовижна країна!».

Нещодавно в інтерв'ю співачка зізналася – у неї нові та несподівані навіть для неї відносини, про які вона говорити не хоче. Даша зізналася, що це щось важливе та незвичайне для неї, тому особистість чоловіка розкривати вона не збирається.

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Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.